Kyrie Irving, 2022'den önce dönmeyecek!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, ekibin Kaliforniya'ya yapacağı iki maçlık deplasman yolculuğunda Nets'e katılmayacağı bildirildi.



Irving, deplasman maçları için Nets'e geri dönmeyi kabul ettikten kısa bir süre sonra, NBA'in KOVID-19 sağlık ve güvenlik protokollerine girmişti.



Koç Steve Nash, Irving'in protokollerden çıkması sonrasında, henüz antrenman için sahaya çıkmadığından ötürü kondisyonunu toparlama üzerinde çalışması gerektiğini söyledi:



"Hayır, kendisini henüz sahada görmedik. Halen protokollerde. Ve kondisyonunu toparlanmaya ihtiyacı var, bu yüzden bu deplasman yolculuğunda bizle olmayacak."



Los Angeles'taki iki maçın ardından Nets, 5 Ocak'taki Indiana Pacers karşılaşmasına dek deplasmana gitmeyecek ve sonrasında 12 Ocak'ta Chicago Bulls'a karşı oynanacak karşılaşmaya dek bir deplasman maçı oynamayacak.



Irving, sezonun ilk maçını 17 Ocak'ta Cleveland'da oynayabilir.



