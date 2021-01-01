Kyrie: "İnsanları kıyaslamadan, hayattan zevk alamıyorlar!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, oyuncuların birbirleriyle kıyaslanmalarından hiç hoşlanmadığını belirtti.



Oyuncuları birbirleriyle karşılaştırma aktivitesi, basketbolseverler için yaygın bir aktivite olarak biliniyor ve birçok tartışma konusu yaratmasının dışında, maçların oynanmadığı yaz aylarında daha da yoğun bir hal alıyor.



Birçok kişi buna benzer tartışmalara katılmaktan zevk alırken, Kyrie, Twitter hesabında bu aktiviteden hiç hoşlanmadığını şu şekilde dile getirdi:



"Haha, tüm bu insanların kıyaslanması ve 'uzman analizleri' ne zaman sona erecek? Bu adamların büyüklüğünü takdir edin ve hayatın tadını çıkarmaya bakın. Bazı insanlar, belli şeyleri başka şeylerle veya insanlarla kıyaslamadan hayattan zevk alamıyorlar sanki..."



