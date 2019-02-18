Kyrie: "Hayatımda ilerleyebilmem için o özrü dilemeliydim"

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Kyrie Irving, bu yılın başlarında özür dilemek için LeBron James'e yaptığı telefon görüşmesinin kısmen gerekli olduğunu, çünkü ikisinin de Cleveland'da takım arkadaşı iken "asıl durumu" ele almadıklarını belirtti.ESPN'den Rachel Nichols ile röportaj yapan Kyrie, şu açıklamalarda bulundu: