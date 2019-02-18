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Kyrie: "Hayatımda ilerleyebilmem için o özrü dilemeliydim"

Kyrie Irving, bu yılın başlarında özür dilemek için LeBron James'e yaptığı telefon görüşmesinin kısmen gerekli olduğunu, çünkü ikisi de Cleveland'da takım arkadaşı iken "asıl durumu" ele almadıklarını belirtti.

Kyrie Irving, bu yılın başlarında özür dilemek için LeBron James'e yaptığı telefon görüşmesinin kısmen gerekli olduğunu, çünkü ikisinin de Cleveland'da takım arkadaşı iken "asıl durumu" ele almadıklarını belirtti.

ESPN'den Rachel Nichols ile röportaj yapan Kyrie, şu açıklamalarda bulundu:

"Bence, edindiğiniz tecrübelerin çoğunu tekrarlayabilmek için çok güçlü bir birey olmalısınız. Düşündüklerinizi açıklamayıp zamanla öfkenizin birikmenize izin verdiğinizde, sonunda bir patlama oluyor."

"Bu patlama sonrasında da 'Keşke böyle yapmasaydım. Bir dahakine böyle yapmam gerekmiyor.' diyorsunuz. Tabii bireysel yolculuğum ve kariyerim için verdiğim karardan dolayı hiç pişmanlığım yok. Ama özür dilemek, benim hayatımda ilerleyebilmem için bir adımdı..."

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