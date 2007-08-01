Kyrie, Harden'ın triple-double'ı için: "Alışın artık!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, takım arkadaşı James Harden'ın dün gece San Antonio Spurs karşısında alınan 124-113 skorlu galibiyette Nets'e katıldığından bu yana yedinci triple-double'ını yapması sonrası, insanların buna "alışması" gerektiğini söyledi.



Harden geçtiğimiz gece sıfır top kaybı ile 30 sayı, 15 asist ve 14 ribaundla oynayarak, 1977-78 sezonunda bireysel top kaybı istatistikleri ilk takip edildiğinden beri 30+ 15+ 10+ istatistikleri kaydeden ilk oyuncu oldu.



Irving, James'in performansıyla ilgili şunları söyledi:



"'Buna alışın artık' ifadesini kullanmamız gerekiyor. James James'liğini yaptığında, bu bizim işimizi çok daha kolay hale getiriyor. Ve bizim de böyle rekorlar kırabilen özel birine alışmamız gerekiyor. Nets tarihinde, ismimin onun ve tarihin en iyilerinden bazılarının bulunduğu takımımızın kıracağı rekorların yanında yer alması için sabırsızlıyorum."



ESPN Stats & Information araştırmasına göre, Jason Kidd'in 2007-08 sezonunda yaptığı 12 triple-double'dan sonra, Harden'ın yaptığı yedi triple-double bu alanda bir Nets oyuncusu tarafından yapılan en fazlası.



