"Kyrie, Harden'ın Nets'e gelmesini istemiyor" iddiası!

ESPN'den Chris Broussard, Brooklyn Nets'in süperstarı Kyrie Irving'in, Houston Rockets yıldızı James Harden'ın Nets'e katılmasından yana olmadığını iddia etti.



Broussard, FS1'in "The Herd" programına konuk oldu ve Kevin Durant'in, Harden'ın Nets'e katılmak istediğini belirtirken, Irving'in bunu istemediğini belirtti:



"Henüz bir saat önce bir yöneticiyle konuşuyordum ve dediklerine göre, lig çevresinde konuşulan durum - ki bunu Kyrie'den veya ona yakın herhangi birinden duymadım - ancak ligdeki insanlar, Durant'in Harden'ı istediğini ve Kyrie'nin istemediğini söylediler."



Bu ifade, Bleacher Report yazarı Ric Bucher'in Broussard ve Rob Parker ile "The Odd Couple" podcastine katıldığında belirttiği aynı görüşü yansıtıyor. Bucher, Irving'in böyle bir takas için "istekli olmadığını" açıklamış ve Irving'in, hücumda ikinci veya hatta üçüncü bir seçenek değil, "asıl adam" olmak istediğini söylemişti:



"Kyrie'nin bu konuda pek heyecanlı olmadığını duydum. Harden oraya gitmek isteyebilir ve KD de bunu istiyor olabilir, ancak Kyrie'nin bu adamların bir araya gelmesini istediğine dair bir şey duymadım. Kabul edelim, Kyrie'nin istediği şeylerden biri, lider ve birincil kişi olarak tanınmaktı. Sadece bireysel yeteneklerine ve bu noktaya kadar özgeçmişlerine dayanarak şu söylenebilir ki, Kyrie şu anda James Harden ile kavga ediyor olurdu."



Harden, Nets ile anlaşırsa, Durant ve Irving ile bir 'süpertakım' oluşturacak. Ayrıca sekiz yıl sonra eski takım arkadaşı Durant ve Rockets'taki başantrenörü Mike D'Antoni ile yeniden bir araya gelecek.



İddialara göre, Harden ile ilgili olarak Nets ve Rockets arasında 'sözlü bir anlaşma' bulunuyor.



