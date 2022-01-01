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Kyrie: "Harden'la konuştum, kalmaya kararlı!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, takım arkadaşı James Harden hakkında çıkan takas söylentilerine değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, takım arkadaşı James Harden hakkında çıkan takas söylentilerine değindi.

Harden'ın takımdaki geleceği, son takas günü yaklaştıkça belirsizliğini koruyor ve Kyrie ise, takım arkadaşı birkaç kez bu konuda konuştuğunu ve James'in 'kalmaya kararlı' olduğunu söyledi:

"Basında yayılan bu dedikodularla hiç ilgilenmiyorum. Ama kendisiyle birkaç kez konuşmuştum ve kalmaya kararlı olduğunu söyleyebilirim. Biz de sözüne güveniyoruz. Lakin neler olacağını kim bilebilir?"

Bu sezon Harden, Brooklyn formasıyla maç başına 22.5 sayı, 8.0 ribaund ve 10.2 asist ortalamalarına sahip.


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