Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, oldukça yakın olduğu Kobe Bryant'ın ölümünden bu yana ilk kez konuştu.



Nets'in dün gece Detroit Pistons'a karşı oynadığı karşılaşma, Irving'in, Kobe'nin Pazar günkü ölümünden bu yana oynadığı ilk maçtı. Nets, Pazar gecesi Madison Square Garden'da Knicks'e karşı bir maç yapmış, ancak Irving, yas tuttuğu için maça çıkmamıştı:



"Orada sahada acı çeken tek kişi ben değilim. Bunu sadece benim onunla aramızdaki ilişkimiz bazına çekmek istemiyorum, çünkü hepimiz onunla gerçekten çok güçlü bir şey paylaştık."



Irving'in birkaç takım arkadaşının Bryant ile ilişkileri olsa da, Irving özellikle ona yakın olandı. Byrant, Irving'in akıl hocasıydı ve ikili, beş yıl boyunca ligde beraber vakit geçiriyordu. Irving'in draft edilmesinden bir yıl sonra, 2012'de, Kyrie Bryant'ı bire bir düelloya zorlayan bir video hazırlamıştı.



"ARAMIZDA MENTÖRLÜK İLİŞKİSİ VARDI"



Irving, o dönemde Bryant'ın ona sunduğu rehberliğe hazır olmadığını söyledi:



"Öğretmen, öğrenci hazır olduğunda görünecektir. Onunla mentörlük ilişkimiz vardı, neredeyse her şeyi sorabiliyordum. Ne kadar gergin olduğum ya da ne kadar korktuğum farketmez, yaklaşması çok kolaydı. Kendinizden daha büyük bir şeyi kovalamak için ve oyuna bir miras ya da iz bırakmaya çalıştığınızda, her gün neler olduğu hakkında bu tür sorular."



Irving, LeBron James ile birlikte Cleveland Cavaliers için oynarken, genç yıldız, başka bir süperstarın yanında oynama konusunda tavsiye almak için Bryant'ı arıyordu. Byrant ve eski Lakers'tan takım arkadaşı Shaquille O'Neal, Los Angeles'taki ortak görev süreleri boyunca kötü bir şekilde çatışmıştı. Irving, James ile arasındaki sürtüşmeyi nasıl önleyeceğine dair rehberlik için, Bryant'a bakmıştı.



Irving ayrıca Cavaliers'ın 2014-15 sezonu playofflarında ameliyat gerektiren diz ağrısı döneminde de Bryant'a dayanmıştı:



"Korkunç bir zihinsel boşluktaydım, istediğim kadar etkili olamayacağımı biliyordum. O aradığım ilk kişiydi ve son birkaç yıldır harika bir diyalogumuz oldu, bu yüzden harikaydı."



"İLİŞKİMİZ, BASKETBOLDAN DAHA DERİNDİ..."



Irving, Nets'in maç öncesi Kobe anısına hazırladığı iki dakikalık bir video ve Bryant ve Gianna'nın onuruna boş bıraktığı iki saha kenarı koltuğu onurlandırmalarını görünce, gözyaşlarına hakim olamadı. Baba ve kızı, 21 Aralık tarihinde Nets'in Atlanta Hawks ile oynadığı maçta, aynı koltuklarda birlikte oturmuşlardı...



"İlişkimiz basketboldan çok daha derindi. Benim için çok üzülüyorum. Sadece saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla haber olacaktır ve kayıp hayatların anısına yapılacak şeyler olacağını da biliyorum."





"Kelimeleri söylemek bile zor. Gigi, Kobe ve böyle bir trajedide hayatını kaybeden herkese göndereceğiniz net bir mesaj bulmaya çalışmak çok zor. Bunu son birkaç gündür yapmaya çalışıyorum, böyle bir an için hazırlanmaya çalışıyorum. Ama oluruna bırakmam lazım, akmasına izin vermeliyim."



"Bizi izlediğini biliyorum... Gigi'nin de, ve uçaktaki genç basketbolcuların da izlediklerini biliyorum. Onlarla birlikte henüz yaz aylarında Mamba akademisinde çalışıyordum."