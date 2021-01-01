Kyrie, George Floyd'un ailesine bir ev satın almış!

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, George Floyd'un ailesi için bir ev satın aldığını söyledi.



Merhum Floyd'un yakın arkadaşı olan Jackson, "The Rematch" podcast'inde Irving'in diğer ünlülerle birlikte Floyd'un ailesine yardım etmek için ulaştığını açıkladı.



Jackson, "Kyrie Irving onlara bir ev satın almıştı. Lil Wayne'in menajeri onlara bir Mercedes-Benz almıştı. Barbra Streisand da onlara Disney'de hisse vermişti." şeklinde konuştu.



The Undefeated'den Marc J. Spears, Irving'in aileye evin parasını yaklaşık beş veya altı ay önce verdiğini söyledi.



Floyd, geçtiğimiz Mayıs ayında Minneapolis'teyken bir polis memurunun boynunun üzerinde yedi dakikadan fazla diz çökmesinin ardından vefat etmişti ve ölümü, ülke çapında bir protesto dalgasına yol açmıştı.



