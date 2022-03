Kyrie: "Eric Adams benim tarafımda olduğu için minnettarım!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın aşı zorunluluğu konusunda 'kendi tarafında' olduğu için 'minnettar' olduğunu söyledi.



Şubat ayının sonlarında Adams, 7 Mart'ta NYC'nin kamu sektörü maske ve aşı şartlarını kaldırma planını duyurmuştu.



Birçok kişi bu haberin Nets ve Irving'in uzun süredir beklediği haber olduğuna inansa da, Nets yıldızının Barclays Center'da "çalışmak" için uygun hale gelmesini engelleyen özel sektör yasaları halen yürürlülükte olduğu için, 29 yaşındaki oyuncu KOVID-19 aşısı olana dek oynamaya uygun durumda olmayacak.



Irving, kısa bir dönem umutları yükselten bu haberlere rağmen, Adams'a övgülerde bulundu ve bir gün kendisiyle bir araya gelmeyi umduğunu açıkladı:



"Eric Adams'a selam ederim. New York belediye başkanı olmak kolay bir iş değil. KOVID, aşı zorunlulukları, Ukrayna'daki savaş ve dünyadaki birçok şey olup biterken ve Amerika'daki herkes bunu hissederken, şahsen şu anda bir basketbolcunun iç sahada oynayıp oynayamayacağı konusuyla uğraşmak istemezdim açıkçası. Yorumlarını ve duruşunu takdir ediyorum.



Ve bir gün elbette bir araya geleceğimizi ve tüm bu olup bitenleri hiç yaşanmamış gibi arkamızda bırakabileceğimizi biliyorum. Ancak, New York şehrinde ve dünyanın her yerinde işlerin çoğumuz için zor olduğu da bir gerçek. Bu yüzden, onun da bunu hissettiğini biliyorum ve Adam Silver'ın yanı sıra kendisi de benim tarafımda olduğu için minnettarım."