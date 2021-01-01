Kyrie: "Emekli olmayacağım, inanmayın bunlara!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, emekli olmaya veya şampiyonluk kazanma hayalinden vazgeçmeye yönelik bir planı olmadığını belirtti.



KOVID-19 için aşılanmama kararının ardından yoğun bir şekilde eleştiri yağmuruna tutulan Kyrie, The Athletic'in kendisi hakkında aşı olmak istemediğiyle ilgili bir makale yayınlamasıyla, bu eleştirilere daha çok maruz kalmıştı.



Irving, geçtiğimiz gece Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, insanlardan tercihine saygı duymalarını isterken, emekli olabileceğine dair korkularını giderdi:



"Aşı olmamayı tercih ediyorum ve sizden bu tercihime saygı duymanızı rica ediyorum.



Şampiyonluğun peşinde koşma hayalimden cidden vazgeçmek istediğimi mi düşünüyorsunuz? Ya da işimi bırakmak istediğimi mi sanıyorsunuz? Birlikte bir şeyler öğrendiğim ve geliştiğim takım arkadaşlarımla bunu kovalamak istemeyip, yalnızca evde oturmak istediğimi mi zannediyorsunuz?



Hayır, emekli olmayacağım ve bu oyunu bu şekilde bırakıp gitmeyeceğim. Daha yapacak çok iş var ve ilham verecek çok genç var. Çünkü benden daha iyi olmak istediklerini biliyorum. Ve bu sahnede hepinize karşı oynamayı dört gözle bekliyorum.



Bu konularda konuşma gücümü, kimse elimden alamaz. Emekli olacağıma veya bir aşı zorunluluğu yüzünden basketboldan vazgeçeceğime asla inanmayın."



Nets, Irving'i şimdilik kenarda tutmayı tercih etti ve New York City'nin aşı zorunluluğunu yerine getirene kadar oynamasına veya antrenman yapmasına izin verilmeyecek.



