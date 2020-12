Kyrie, Durant'e: "Ben önceki hayatımda, sendim!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, önceki hayatında Kevin Durant olduğunu söyledi.



Irving'in yakın zamandaki bir Instagram canlı yayınına katılan KD, Irving'e daha önceden konuştukları bir konuyu açtı ve Kyrie'nin her maçta, devre başına dört kez olmak üzere, sekiz kez sırtı dönük oynamak istemesi konusunu açtı.



İkili arasındaki diyalog şu şekilde gelişti:



Durant: "Nets için oynamaya karar verdiğimizde, bana her gece dört kez sırtı dönük oynaman gerektiğini söylemiştin. Pardon, sekiz kez demiştin, her yarıda dört olmak üzere. Bence bu 1.90'lık bir point guard için çok fazla. Hücumumuzu duraklatabilir. Neden doğal pozisyonundan ziyade bir uzun gibi oynamaya karar verdiğini merak ediyorum."



Kyrie: "Dediğim gibi, geçmiş hayatımda, ben sendim! Kafamda, sen şu an neysen tam oyum. Zihniyet aynı."



Durant: "Point guardımız sürekli potanın altında olmak istiyorsa, bunun hücumumuzun devamlılığı için iyi olduğunu düşünmüyorum."



Irving sonrasında bunu kabul ederek, sayıyı maç başına yediye düşürdü ve Durant de, "Evet, ama yine de göreceğiz." yanıtını verdi.



Nets'in, ligdeki en iyi hücum oyuncularından ikisi olan Durant ve Kyrie ile, bu sezon şampiyonluğu kazanabilecek takımlar arasında yer alması bekleniyor.