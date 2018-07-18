Kyrie: "Dizim enfeksiyon kaptı, çok uzun iki ay geçirdim.."

Boston Celtics guardı Kyrie Irving, sol diz enfeksiyonunun tedavi ve iyileşme sürecini "çok uzun süren iki ay" olarak nitelendirdi ve bittiği için rahatlamış olduğunu söyledi.
Irving Perşembe günü antrenörüyle bire bir çalışmalar yaptı ve Boston Celtics'in antrenman kampına tamamen hazır olmasını beklediğini açıkladı.
Nisan ayında Kyrie, Celtics'in dizinde bir bakteri enfeksiyonu keşfetmesi sonrası sol patelinden iki vidayı çıkarmak için sezonu kapatmasına neden olan bir ameliyat geçirmişti.
Irving yaptığı açıklamada, dizindeki metal kablolar ve vidalar üzerinde bulunan enfeksiyonun bir Stafilokok enfeksiyonuna dönüşebileceğini, ancak bu sonucu önlemek için erken tedavi edildiğini söyledi. Enfeksiyonu tedavi etmek için, Irving kalbine giden bir damar içine sokulmuş bir sonda olduğunu anlattı: "Enfeksiyonun ne kadar korkutucu olduğunu tecrübe etmiş birine sorarsanız muhtemelen küçümsemeye çalışacaktı. Bu kişisel bir şey, çünkü bunu yaşayan sizin vücudunuz. Vücudunuzda elinize ulaşamayacağınız bir yerdeki bir enfeksiyonla mücadele ediyordum. Oraya bakarak neler olup bittiğini görmek gerekiyordu. Ve benim başıma gelen şey, metal kablolama ve içindeki vidaların üzerindeki enfeksiyondu. Bu yüzden bunu çıkarttırmam ve iki ay boyunca antibiyotik kullanmam lazımdı." "Stafilokok'a evrimleşmiş olabilirdi, ama iyi ki erken yakaladık. Hallolduğuna sevindim. Bu uzun, çok uzun iki ay oldu."
Kyrie, ABD Basketbol Erkekler Milli Takımı antrenmanına Perşembe günü katıldığı sırada sokak kıyafetleri içerisindeydi, ancak antrenman sonunda kot pantolonda Kevin Durant, Russell Westbrook ve Victor Oladipo'ya pas attı.