Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Instagram hikayesinde LA Clippers guardı Russell Westbrook'a büyük övgülerde bulundu.



Irving, Westbrook'un NBA'de devrim yaratan bir figür olduğuna son derece inanan biri olduğunu ifade etti.



Mavericks yıldızı, Instagram hesabında paylaştığı bir hikayede Westbrook'un basketbol aracılığıyla insanlara verdiği ilhamı vurgulayan bir açıklamayla şu şekilde övdü:



"Bu adamın oyunda devrim yarattığını ve insanları 's**tir ederek' her şeyi 'kendi yöntemimizle' yapmamız için hepimize ilham kaynağı olduğunu asla unutmayalım."



Kariyeri boyunca eşsiz atletizmini, saldırganlığını ve ezici sertliğini kullanmış olan Westbrook, 2021'de Oscar Robertson'ı geride bırakarak NBA tarihinin triple-double lideri olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Westbrook, Los Angeles Lakers ve Clippers ile oynadığı süre boyunca maç başına 15.9 sayı, 5.8 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Westbrook, serbest oyuncu döneminde iki yıllığı 8 milyon dolarlık bir anlaşmayla Clippers'ta kalmıştı.



