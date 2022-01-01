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Kyrie'den Celtics taraftarlarına "öfkeli kız arkadaş" benzetmesi

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Boston Celtics taraftarlarını 'sinirli bir kız arkadaşa' benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Boston Celtics taraftarlarını 'sinirli bir kız arkadaşa' benzetti.

Nets'in dün gece Celtics'e karşı oynadığı normal sezon maçı için Boston'ı ziyaret etmesiyle, Kyrie de geçmişte iki yılını geçirdiği şehre geri dönmüştü.

29 yaşındaki oyuncu, Nets'in 120-126 kaybettiği karşılaşmada Boston taraftarları tarafından her zamanki gibi yuhalanmış olmasıyla ilgili, bu durumun kariyerinin geri kalanında aynı şekilde devam etmesini beklediğini itiraf etti:

"Kariyerimin geri kalanında bu şekilde devam edeceğini biliyorum. Yani kendileri sinirli bir kız arkadaş gibi, neden ayrıldığıma dair bir açıklama istiyorlar, ve mesajlarına cevap vermemi umuyorlar. Ben de 'birlikte geçirdiğimiz zaman eğlenceliydi' şeklinde düşünüyorum."

Irving, karşılaşmada 19 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynamıştı.


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