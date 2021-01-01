Kyrie, Bucks serisinin kalanında forma giyemeyebilir!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Doğu Konferansı yarı finallerinin geri kalanında Milwaukee Bucks'a karşı oynayamayabileceği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Irving ayak bileği sakatlığı nedeniyle serinin sonraki maçlarında yer almayabilir:



"Nets, Bucks serisinin geri kalanında Kyrie Irving'den (ayak bileği) yoksun olmaya hazırlanıyor."



Irving, sağ ayak bileği burkulması nedeniyle 4. maçı terk etmek zorunda kalmış ve dün geceki 5. maçta da forma giyememişti. Nets ekibi, seride şu anda 3-2 üstün durumda.



