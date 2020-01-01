"Kyrie, bu sezon çuvallayacak!" iddiası

Bir NBA muhabiri, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "çuvallayacağını" iddia etti.



USA Today Sports'tan Mark Medina'ya göre, Kyrie Nets için bir fark yaratmayacak.



Medina, CBS Sports'tan Bill Reiter'e Irving'in gelecek sezon "çuvallayacağını" söyledi:



"Bence Kyrie o kadar değişken biri ve şüpheli bir lider ki, yalnıca ellerindeki yeteneklerle başarılı olabilirler, ancak yol boyunca pek çok drama ve gereksiz yaralar çıkacağını düşünüyorum."



Irving, Nets'teki ilk sezonunda birkaç sakatlık geçirdikten sonra bu sezon oynamaya geri dönecek.



