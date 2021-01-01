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Kyrie: "Bu mağlubiyetlerle, mahcup olduk"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, ekibin Cleveland Cavaliers'a arka arkaya aldığı mağlubiyetleri "mahcup edici" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, ekibin Cleveland Cavaliers'a arka arkaya aldığı mağlubiyetleri "mahcup edici" olarak nitelendirdi.

Nets'in arka arkaya ikinci mağlubiyetinden sonra, dönüşünün ikinci maçında 38 sayı bulan Kyrie, dün geceki yenilgiyi şöyle değerlendirdi:

"Bizleri mahcup eden iki mağlubiyet aldık. Cleveland iyi oynadı, kanıtlayacak bir şeyleri varmışcasına oynadılar.

Ve şimdi arka arkaya maç kaybetmiş olduk. Peki ne yapacağız? Rekabetçi adamlar olarak, kendimizi toparlayıp bunun üzerine konuşacağız. 24 saatten az bir süre sonra tekrar maçımız var. Yani takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum."


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