Kyrie bu gece yok, Nets turu atlarsa oynayacak!

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, ekibinin Doğu yarı finallerinde Milwaukee Bucks'ı elemesi durumunda, Kyrie Irving'in ayak bileği burkulmasından sonraki seride dönmesini beklediğini belirtti.



Nash, Kyrie'nin durumunun "Sezonunu tehdit eden bir durum" olmadığını belirtirken, parkelere geri dönmeden önce "gidecek çok yolu" olduğunu sözlerine ekledi.



Bu gece Bucks'a karşı oynanacak 7. maçta forma giymeyeceği açıklanan Kyrie, serinin 4. maçının ilk yarısında ayak bileğini burkmuştu.



Irving'in yokluğunda Kevin Durant, iki maçta 40.5 sayı ortalaması tutturmuştu.



Irving, bu sezon oynadığı dokuz playoff maçında 22.7 sayı, 5.8 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



