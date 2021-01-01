Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kyrie bu gece yok, Nets turu atlarsa oynayacak!

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, ekibinin Doğu yarı finallerinde Milwaukee Bucks'ı elemesi durumunda, Kyrie Irving'in ayak bileği burkulmasından sonraki seride dönmesini beklediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, ekibinin Doğu yarı finallerinde Milwaukee Bucks'ı elemesi durumunda, Kyrie Irving'in ayak bileği burkulmasından sonraki seride dönmesini beklediğini belirtti.

Nash, Kyrie'nin durumunun "Sezonunu tehdit eden bir durum" olmadığını belirtirken, parkelere geri dönmeden önce "gidecek çok yolu" olduğunu sözlerine ekledi.

Bu gece Bucks'a karşı oynanacak 7. maçta forma giymeyeceği açıklanan Kyrie, serinin 4. maçının ilk yarısında ayak bileğini burkmuştu.

Irving'in yokluğunda Kevin Durant, iki maçta 40.5 sayı ortalaması tutturmuştu.

Irving, bu sezon oynadığı dokuz playoff maçında 22.7 sayı, 5.8 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal