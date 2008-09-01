Kyrie: "Bu adamlarla oynayabildiğim için, minnettarım"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, ekibinin Noel gününde TD Garden'da Boston Celtics'i 123-95'lik bir sonuçla domine etmesi sonrası konuştu.



Bulduğu 37 sayıyla Nets tarihinde Noel günü rekorunu kıran Kyrie'nin yanı sıra, Kevin Durant de 29 sayı ekledi ve Brooklyn ekibi, devre arasındaki farkı silip Celtics'e karşı galibiyete uzandı.



Irving, takımın oynayışından 'mutlu' olduğunu ve Nets'in Boston'a karşı 'iyi bir oyun ortaya koyduğunu' belirtti:



"Kendi beklentilerimizi aşamayız. Bunun uzun bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Birbirimizin fikirlerini tartışmaya devam edeceğiz. İyi bir oyun sergileyebildiğimiz için mutluyuz. Henüz iki maç oldu. Bir sonraki maça odaklanarak, Charlotte için hazırlanmalıyız. Bu yaptıklarımızı tekrarlayarak, zevk almayı elden bırakmamalıyız.



Açıkçası, bu sezonu çok sabırlı bir şekilde geçirmeyi istiyoruz. Bunu aceleye getirmek istemiyoruz. Aksi takdirde geçmişte sonucunun ne olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası da olduğum için, hiçbir geçirdiğimiz günü hafife almak istemiyorum. Bu yüzden bu yolculuğu bu adamlarla paylaşabildiğim için minnettarım.



Hepimizin sağlıklı bir şekilde sevdiğimiz oyunu oynayabilmesinden ötürü de ayrıca minnettarım. Açıkçası, bu adamlarla ve neredeyse bir buçuk yıl önceki koçlarımla rekabet edebilmek, mutluluk verici. Onları görmeye devam edeceğiz; aynı bölgedeyiz."



Nets, 2008-09 sezonundaki Lakers'tan bu yana, ilk iki maçını en az 20 sayı farkla kazanan ilk takım oldu.



Kyrie ve KD'nin toplamda bulduğu 66 sayılık performansları ise şu şekildeydi:



