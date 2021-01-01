Kyrie: "Brooklyn, vasat gözüküyor.."

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, takımın "vasat" göründüğünü ve halen "doğaçlama bir şekilde toparlanmaya çalıştığını" söyledi.



Nets, geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a karşı alınan 111-122'lik yenilgide tekrar hayal kırıklığına uğratmış olsa da, Irving muhabirlere takımının yalnızca "sıradan" olmaya çalışmadığına dair güvence verdi:



"Her gün yaptığımız bu işte harcadığımız zamanı, vasat olmak için harcamadığımıza eminim. Takım arkadaşlarımdan kimsenin, işlerinde vasat olma arzusuyla güne başlamadıklarını biliyorum. Lakin, vasat gözüküyoruz."



Brooklyn, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle en az Cuma gününe kadar kadro dışı olan Kevin Durant'ten yoksun olsa da, Irving ve eski lig MVP'si James Harden toplamda 51 sayı bulmuşlardı.



Irving, Nets'in her şeyi bir araya getirme konusundaki sıkıntısının, birçok dış faktör tarafından daha da şiddetlendiğini belirtti:



"Doğaçlama bir şekilde toparlanmaya çalıştığımız gerçeği var. NBA'in en çok maçını yayınladığı takımız. KOVID döneminde, bir maç sırasında oyuncusu oyundan alınan bir takımız. Hakemlerle uğraşmak zorunda olan bir takımız. O kadar çok olasılıkla savaş veriyoruz ki, bu noktada yorum yapmanın bir manası yok."



