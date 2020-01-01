Kyrie: "Benimle oynamayın!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, kız kardeşi Asia ile Instagram canlı yayınında yaptığı konuşmada, aktivist kişiliğini sorgulayanlara karşı "benimle oynamayın" ifadesini kullandı.



Kyrie, George Floyd ve Breonna Taylor polis tarafından öldürüldüğünden beri aktivizmini artırmış ve dünyanın dikkatini ülkedeki siyahi insanlara karşı ayrımcılığa çekmeye çalışmıştı. Ve birçok insan, LeBron James'e söylendiği gibi, kendisinin sadece "çenesini kapatıp basketbol oynaması" gerektiğini belirtiyordu.



Irving basketbol kariyeri sırasında gösterdiği aktivist kişiliğe karşı eleştiride bulunanlara karşı, şu şekilde konuştu:



"Sahada, özgeçmişime bakın, klasiklere bakın, sanatıma bakın. Bu yarattığım sanatı, on yıldan fazla bir süredir devam ettiriyorum. Benimle oynamayın. Her gün yaptıklarımla, sağladığım şeylerle ve sahada oluşturduklarımla oynamayın."



Geçtiğimiz hafta Kyrie, PlayersTV dijital ve yayın ağı için #SayHerName: Breonna Taylor adlı özel bir program hazırlamıştı:



"Çok hassas bir zamandayız ve tüm Siyahi Kraliçelerimiz adına konuşmak çok önemli. Olanları ve değişiklik yapabileceğim şeyleri yükseltmek adına yapabileklerimin kabulünde olmak, benim sorumluluğum. Bu, sesimi kullanarak da olabilir, sahada bulunarak da olabilir. Ama benim için bu çok önemli, çünkü küçük bir kızım var. Kendisi dört yaşında ve onu şu anda bu iklimde ve bu toplumda yetiştirken, böyle haberler ve kadınların isimleri, bu karışıklık içinde kayboluyor."



