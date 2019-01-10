Kyrie: "Bazı şeyleri konuşmak güzel oluyor"

Kyrie Irving, 21 Aralık'ta Milwaukee Bucks'a karşı alınan mağlubiyet sonrası Boston Celtics'in yaptığı takım toplantısının, son dönemdeki başarılarının anahtarı olduğunu belirtti.
Celtics, oyuncularla antrenörler arasındaki şüpheleri gidermek için yapılan ve 30 dakikadan fazla süren toplantıdan bu yana yaptıkları 9 maçtan 7'sini kazandı.
Kyrie'nin ifadeleri şöyleydi: "Bucks mağlubiyeti sonrası her maçı sırayla kazandık ve sahada elimizden geleni yaparak, o noktadan ileriye gittik. Milwaukee'ye karşı oynarken, o noktada en dipte olmasak da soyunma odasındaki bazı şeyleri konuşmamız gerekiyordu. Bazı şeyleri konuşmak güzel oluyor."
Irving, sezon boyunca takıma güven duymanın önemini de vurguladı: "Şu anda ekibimizdekilerin birbirinin etrafında olmak konusunda gerçekten iyi hissettiklerini görebilirsiniz. Ve sahada nasıl hissettiğimiz konusunda da durum tamaman farklı. Gerçekten olumlu bir durum."