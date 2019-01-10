Kyrie: "Bazı şeyleri konuşmak güzel oluyor"

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Kyrie Irving, 21 Aralık'ta Milwaukee Bucks'a karşı alınan mağlubiyet sonrası Boston Celtics'in yaptığı takım toplantısının, son dönemdeki başarılarının anahtarı olduğunu belirtti.Celtics, oyuncularla antrenörler arasındaki şüpheleri gidermek için yapılan ve 30 dakikadan fazla süren toplantıdan bu yana yaptıkları 9 maçtan 7'sini kazandı.Kyrie'nin ifadeleri şöyleydi:Irving, sezon boyunca takıma güven duymanın önemini de vurguladı: