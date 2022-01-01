Kyrie: "Aşı olmayacağım, kararım kesin!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, takımının sakatlıklarla daha kötüye gitmesine rağmen, KOVID-19 aşısına karşı duruşunu değiştirmeyi planlamadığını söyledi.



Irving, kendisini dört ila altı hafta arasında kadro dışında tutması beklenen bir diz sakatlığı geçirmiş olan Kevin Durant'in yokluğuna rağmen, aşı olmayı düşünmedğini açıkladı:



"Bu konudaki duruşumla alakalı bana sürekli sorular soruluyor. Benim yerimde olduğunuzda birinin size 'Peki, neden aşı olmuyorsun?' diye sorması çok kolay. Ama değilsiniz ve işin gerçeği de bu şekilde. Kararımı çoktan vermiş bulunuyorum ve bunun da arkasındayım."



Irving, sezondaki ilk maçına çıktığı 5 Ocak tarihinden beri 20.0 sayı, 5.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalıyor.



