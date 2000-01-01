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Kyrie: "Ağabeyim Kemba ile teke tek atmak istiyorum!"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, "ağabeyi" Boston Celtics yıldızı Kemba Walker'a karşı teke tek oynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, "ağabeyi" Boston Celtics yıldızı Kemba Walker'a karşı teke tek oynamak istediğini söyledi.

Kyrie, Instagram Live'da Darryl "Truck" Bryant'a katıldı ve New York City metro alanındaki Kemba'yla karşı karşıya kaldığında, bunun her zaman zor bir savaş olduğunu söyledi.

Diyalog şu şekilde gelişti:

"Tüm bu oyuncuları biliyorsun, bu yüzden sana hangi eşleşmeleri sevdiğini soracağım.

Kyrie: Bilirsiniz, bunun hakkında asla konuşmayız. Ben ve K-Walk, bu eşleşmeyi istiyorum. K-Walk'u istiyorum. Ben ve K-Walk. Bunu yapmalıyız.

Bekle, bekle. Bir kez daha söyle.

Kyrie: Ben ve K-Walk, benim eşleşmem bu. K-Walk'u istiyorum. O benim ağabeyimdir. K-Walk'u istiyorum abi (gülüyor). Ağabeyim o.

Karşılıklı bir saygımız olduğunu biliyorsunuz, ama herkesin New York, New Jersey karşılaşmasını görmek istediğini biliyorum. Birbirimize karşı oynadığımızda, her zaman farklı bir maç oluyor. Bize 40 atmıştı, ben onlara 40 atmıştım. Hep karşılıklı ilerliyor, büyüdüğümüz yerin bir parçası bu."


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