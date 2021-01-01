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"Kyrie, 5 ya da 12 Ocak'ta dönebilir!" iddiası

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in 5 Ocak veya 12 Ocak'ta parkelere dönebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in 5 Ocak veya 12 Ocak'ta parkelere dönebileceği iddia edildi.

Kyrie'nin dönüş süreci, ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği için ertelenmişti ve şu anda, takımın iç sahadaki maç programından sonra Nets'te ne zaman forma giyeceği, güvenlik protokollerinden ne zaman çıkacağı ve fiziksel anlamda oynamaya ne zaman uygun olacağı ise belirsizliğini koruyor.

The Athletic'ten Shams Charania, Pat McAfee Show'da Kyrie'nin durumu hakkında konuşarak, Nets yıldızı için olası bir dönüş tarihi verdi:

"Kyrie Irving'in aşı olmadığı takdirde oynayamayacağı tek yer New York. 5 Ocak'ta Indianapolis'te veya 12 Ocak'ta Chicago'da geri dönebileceğini düşünüyorum."

Shams, yeni şehirlerin KOVID-19 yönergelerini uygulamaya başladığına da dikkat çekerken, bu yönergelerin Kyrie'yi buralarda oynamaktan alıkoymayacağını belirtti. Charania, Boston'ın 2022'nin başında başlayacak olan yönergesinin, sporcuların aşı durumlarından bağımsız olarak rekabet etmesine izin vereceğini de sözlerine ekledi.


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