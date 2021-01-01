Kyrie, 40'lık gecesi sonrası: "Herkese büyük sürpriz oldu!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, dün gece eski takımı Boston Celtics'e karşı 40 sayı bulduktan sonra konuştu.



Irving, 2019-20 sezonundan önce Nets'e katıldığından 40+ sayı kaydettiği beşinci maçını oynadı. Takım tarihinde yalnızca iki oyuncu (Vince Carter ve John Williamson) bu türden daha fazla performansa sahip.



Nets'in 121-109'luk skorla Boston'u yenmesinin ardından Irving, sahadan çıkmadan önce eski takım arkadaşlarına sarıldı ve muhabirlere şunları söyledi:



"Pek çok insan için büyük sürpriz oldu. Bütün eski takım arkadaşlarımla olan ilişkilerim hakkında saçma sapan konuşuyorlardı."



İki sene Boston'da forma giymiş olan Irving, eski takımıyla karşılaşmanın performansına ekstra motivasyon sağlamadığını belirtse de, playofflarda Celtics'le karşılaşmayı beklediğini sözlerine ekledi:



"Ana sahneye çıkmayı bekliyorum sadece. Milyonlarca insanın önünde oynayarak, kazanmak ve kaybetmenin çok kritik olduğu o platformda oynamak istiyorum. Bunu dört gözle bekliyorum, ancak sezon ortasında tanıdığınız adamlara karşı böyle maçlar çıkarmak, her zaman bir lütuftur."



