Kyrie, 126 milyon dolara Mavericks'te kaldı!

Dallas Mavericks ve Kyrie Irving'in, üç yıllığı 126 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kyrie, 126 milyon dolara Mavericks'te kaldı!
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02 Temmuz 2023 01:02
Dallas Mavericks ve Kyrie Irving'in, üç yıllığı 126 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

Üçüncü yılında oyuncu opsiyonu olan anlaşmanın Irving'in alabileceği max kontratın altında olduğu ve Mavericks'in bu sayede tam mid-level exception alanından faydalanabilmesini sağladığı açıklandı.

Irving'in bu serbest oyuncu döneminde Houston Rockets, Phoenix Suns ve diğer takımlarla görüşmeye hazırlandığı bildirilmiş olsa da, Mavs ile kısa bir süre içinde anlaşmaya varmış oldu.

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