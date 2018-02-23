Kylie Jenner Snapchat'i batırdı! Öyle bir şey söyledi ki, Snapchat çakıldı!

Snapchat eskisi kadar popüler olmasa da hala dünya genelinde kullanılan bir application. Facebook çatısı altında giren İnstagram application u ile yarışan Snapchat'e bir darbde de Kylie Jenner'dan geldi. Kylie Jenner öyle bir şey söyledi ki, Snapchat'in hisse değeri düştü! Peki Kylie Jenner Snapchat hakkında ne dedi? İşte detaylar...

23 Şubat 2018 23:06
Kylie Jenner Snapchat'i batırdı! Öyle bir şey söyledi ki, Snapchat çakıldı!
Geçtiğimiz ay ilk çocuğu Stormi'yi kucağına alan çiçeği burnunda anne Kylie Jenner, dün Twitter hesabından, artık mesajlaşma uygulaması Snapchat'i kullanmadığını,"Yani artık kimse Snapchat'i açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? Bu çok üzücü" ifadelerini kullanarak duyurmuştu.



Sonrasında söylemini yumuşatmak için ve tepki çekmemek adına "Seni hala seviyorum Snap... benim ilk aşkım" yazılı yeni bir tweet attı, ama Snapchat'in düşüşünü engelleyemedi. Jenner'ın 24,5 milyon takipçisiyle paylaştığı tweet'lerin ardından Wall Street'te panik dolu bekleyiş başladı ve şirketin hisse senedi fiyatları New York borsasında hızla düşüş gösterdi.



Jenner'ın paylaşımın ardından, Snapchat'in hisseleri yaklaşık yüzde 8'lik bir düşüş gösterdi ve gün sonunda Wall Street'te yüzde 6'lık düşüş ile kapandı. Snapchat bugün hisse senetlerinin listelendiği 17 dolar fiyatına geri döndü.

TOPLAMDA 1.3 MİLYAR DOLAR!
Ünlü reality show yıldızının sosyal medyadaki siteminin şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar kayba uğrattığı bildirildi.

Facebook'un sahip olduğu Instagram ile yoğun bir rekabetle karşı karşıya bulunan Snapchat'a karşı Jenner'ın atağı, yatırımcıların zaten endişeli olduğu bir zamanda geldiği ifade edildi.

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel, kasım ayında sosyal medya uygulamasının yeni tasarımıyla ilgiili şikayetleri geri çevirmiş ve bu ayın başlarında kullanıcıların uygulamanın yeni dizaynına alışması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Snapchat; Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf , ses veya video göndermesini sağlar. Kişiye özel gönderilen dosyalar, gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) 2 defa görüntülenebilir. Hik,yeye eklenen fotoğraf ve videolar ise gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) istenildiği kadar görüntülenebilir. Ücretsiz olan bu uygulama iOS ve Android platformları üzerinde çalışabilmektedir. Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Kullanıcılarının %70'ini kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD ve İngiltere'de tercih edilmektedir.

Facebook, Snapchat uygulamasını satın almak için 3.9 milyar Dolar $ teklif etmiştir. Fakat Snapchat yöneticileri bu teklifi reddetmiştir.

İşte Kylie Jenner'ın olay twiti!


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