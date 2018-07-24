Kylian Mbappe'nin transferde Kante önerisi

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan ve turnuvada gösterdiği performansla bir kez daha yıldızlaşan, Ballon d'Or adaylarını açıkladı.Ballon d'Or adaylarını açıklayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, "" derken Fransa'nın diğer yıldızı Antoine Griezmann'a adaylar arasında yer vermedi.Kylian Mabppe, başkanla gerçekleştirdiği görüşmede Kante'yi önerdiğini de söylerkenifadelerini kullandı.