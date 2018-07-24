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Kylian Mbappe'nin transferde Kante önerisi

19 yaşındaki Fransız yıldız Kylian Mbappe, Ballon d'Or adaylarını sıralarken kendisine de yer verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kylian Mbappe'nin transferde Kante önerisi
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24 Temmuz 2018 12:50
Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan ve turnuvada gösterdiği performansla bir kez daha yıldızlaşan Kylian Mbappe, Ballon d'Or adaylarını açıkladı.

Ballon d'Or adaylarını açıklayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ballon d'Or için favoriler arasına Ronaldo, Modric, Varane, Neymar ve kendimi koyarım." derken Fransa'nın diğer yıldızı Antoine Griezmann'a adaylar arasında yer vermedi.

''BAŞKANA KANTE'Yİ ALALIM DEDİM''

Kylian Mabppe, başkanla gerçekleştirdiği görüşmede Kante'yi önerdiğini de söylerken ''Paris SG'de söz sahibi değilim fakat Nasser Al-Khelaifi takımda kimi görmek istediğimi sorduğunda, fazla düşünmeden N'golo Kante'nin ismini verdim ve onun bize çok şey katabileceğini ilettim'' ifadelerini kullandı.

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