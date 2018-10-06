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Kylian Mbappe, yeni sezonda şova başladı!



PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe büyülemeye devam ediyor. İşte Mbappe'nin yeni sezonda yaptığı şovlar...

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