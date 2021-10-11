Kylian Mbappe ve Karim Benzema'dan dudak uçuklatan istatistik

UEFA Uluslar Ligi kupasını ülkelerine getiren Kylian Mbappe ile Karim Benzema, bu sezon yakaladıkları istatistiklerin yanı sıra kupa koleksiyonlarını da genişletmiş oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kylian Mbappe ve Karim Benzema'dan dudak uçuklatan istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2021 00:49
Fransa'nın mutlu sona ulaştığı UEFA Uluslar Ligi finaline damga vuran Karim Benzema ile Kylian Mbappe'nin bu sezon ürettiği istatistikler ve kazandıkları kupa sayısı adeta parmak ısırttı.

PSG'de süper yıldızlar arasında kalitesini konuşturan Kylian Mbappe, bu sezon çıktığı 11 maçta 5 gol 4 asist üretmesinin yanında 22 yaşında kariyerinin 14. kupasını kazanmış oldu.

Yıllar sonra Fransa Milli Takımı formasına kavuşan Karim Benzema ise 33 yaşında 27 kupasına ulaşmayı başararak kupa koleksiyonunu genişletti. Cezayir asıllı oyuncu aynı zamanda Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 10 gol 7 asist üreterek kariyerinin en verimli sezonlarından birini yaşadığını göstermiş oldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.