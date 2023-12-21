Kylian Mbappe transferi için El-Clasico derbisi

Barcelona, kurulmasına izin verilen Avrupa Süper Ligi'nin geliriyle birlikte gözünü Kylian Mbappe'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kylian Mbappe transferi için El-Clasico derbisi
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21 Aralık 2023 17:37
Son güncelleme 21 Aralık 2023 17:40
Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına izin verilmesinin ardından ligde kurucu üye olarak adlandırılabilecek takımlardan Barcelona şimdiden çalışmalarına başladı.

TRANSFER İÇİN EL-CLASICO

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla birlikte gelirlerin fazlaca artmasıyla beraber son zamanlarda transfere para harcayamayan Barcelona bir anda gözünü dünya yıldızına çevirdi.

Barcelona sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve adı neredeyse 3 senedir Real Madrid ile anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Barcelona bu transferin gerçekleşmesi için Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını ve ligin kurulmasının ardından gelecek gelirle birlikte yıldız oyuncunun transferini bitirmesi için görüşmeleri hızlandıracak.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 22 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 21 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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