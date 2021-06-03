Kylian Mbappe: 'Real Madrid'i ailem geri çevirdi'

Kylian Mbappe, 2014'te neden Real Madrid'i geri çevirerek Monaco'da devam ettiğini anlattı.



2014'te Real Madrid'i ziyaret eden Kylian Mbappe, Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo'yla tanışmış ancak İspanyol devinden gelen teklifi geri çevirmişti.



Fransa'dan L'Obs'a konuşan Mbappe, "Ailem kariyerime Fransa'da başlamamı, Fransa'da eğitim görmemi istedi. Fransa'da futbol oynamamı ve antrenmanlarıma devam etmemin daha iyi olacağını söylediler. Zinedine Zidane olsa bile İspanya'ya gitmek, başka bir ülke ve başka bir kültürdü." dedi.



"MEYDAN OKUMAYI SEVERİM"



Mbappe, "Ben her zaman mücadele etmeyi, meydan okumayı isterim. Çünkü rahat olmayı hiç sevmem. Sahada bu duygu beni besler ve şarj eder. Bu duyguya da müteşekkirim. Futbol konusunda beni enerjik biri yapıyor." ifadelerini kullandı.



"BENDEN YETİŞKİN OLMAMI İSTEDİLER"



Mbappe, "İlk başta bir süper yıldız olmak çok zordu. Çünkü çok gençtim. 18-19 yaşlarında bir çocuk olarak, 18-19 yaşındaki çocukların yapacağı şeyleri yapmayı seven bir çocuktum. Ancak benden yetişkin olmamı istediler. Zirveye ulaşmak istiyorsanız bir çocuk olmamalısınız. Zirvede olgunlaşmamış çocuklara yer yok. Bu yetişkinlerin dünyası ve bunun için hazır olmalıydım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



