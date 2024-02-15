Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor!

Geleceği merak konusu olmaya devam eden Kylian Mbappe, son kararını verdi.



RMC Sport'ta yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Nasser al-Khelaifi'ye sezon sonunda PSG'den ayrılacağını bildirdi.



Fransız yıldız, PSG Başkanı ile görüşerek takımdan ayrılacağını net bir dille ilettiği ifade edildi.



FAVORİ REAL MADRID



Öte yandan Mbappe'nin henüz bir takımla sözlü anlaşmaya varmadığı ancak Real Madrid'in favori olduğu ifade edildi.



PSG formasıyla 290 maça çıkan Fransız oyuncu, 243 gol ve 105 asist yaptı.



