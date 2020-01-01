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Kylian Mbappe: "Özür dilerim"

İsviçre karşısında penaltı kaçıran Kylian Mbappe, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kylian Mbappe: 'Özür dilerim'
İsviçre karşısında kaçırdığı penaltı ve EURO 2020 performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Kylian Mbappe açıklamada bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda Mbappe çok üzgün olduğunu belireterk, "Bunu unutmak zor olaca. Penaltı için üzgünüm. Takımıma yardım etmek istedim ama başaramadım. Uyku uyumak zor olacak ama ne yazık ki sevdiğim bu sporun zararları bunlar." diye konuştu.

Mbappe rakipleri İsviçre'yi tebrik ettiğini söyleyerek, "Bir sonraki turnuvada daha güçlü halde dönmek en büyük hedefimiz olacak." şeklinde paylaşım yaptı.

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