Fransız yıldızı2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.Kylian Mbappe, Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceklerini açıkladı ve çarpıcı ifadeler kullandı."Mutluyuz ama çok memnun değiliz çünkü 3. golü atabilirdik. Rövanş maçına iyi hazırlanacağız ve turu geçeceğiz""Gelecek hafta Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceğiz. Fransa futbolu, Avrupa'da olabildiğince ilerlemeli. Korkmayı bırakmalıyız! Biz artık iyiyiz!"