Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Manchester United'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Kylian Mbappe, Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceklerini açıkladı ve çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları;
"Mutluyuz ama çok memnun değiliz çünkü 3. golü atabilirdik. Rövanş maçına iyi hazırlanacağız ve turu geçeceğiz"
LYON'U DESTEKLEYECEĞİZ
"Gelecek hafta Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceğiz. Fransa futbolu, Avrupa'da olabildiğince ilerlemeli. Korkmayı bırakmalıyız! Biz artık iyiyiz!"
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Kylian Mbappe, Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceklerini açıkladı ve çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları;
"Mutluyuz ama çok memnun değiliz çünkü 3. golü atabilirdik. Rövanş maçına iyi hazırlanacağız ve turu geçeceğiz"
LYON'U DESTEKLEYECEĞİZ
"Gelecek hafta Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceğiz. Fransa futbolu, Avrupa'da olabildiğince ilerlemeli. Korkmayı bırakmalıyız! Biz artık iyiyiz!"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın