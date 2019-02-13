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Kylian Mbappe: "Korkmayı bırakmalıyız, iyiyiz!"

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe, maçın ardından Fransa futbolunun artık güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kylian Mbappe: 'Korkmayı bırakmalıyız, iyiyiz!'
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13 Şubat 2019 01:41
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Manchester United'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kylian Mbappe, Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceklerini açıkladı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları;

"Mutluyuz ama çok memnun değiliz çünkü 3. golü atabilirdik. Rövanş maçına iyi hazırlanacağız ve turu geçeceğiz"

LYON'U DESTEKLEYECEĞİZ

"Gelecek hafta Barcelona karşısında Lyon'u destekleyeceğiz. Fransa futbolu, Avrupa'da olabildiğince ilerlemeli. Korkmayı bırakmalıyız! Biz artık iyiyiz!"

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