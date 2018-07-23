Kylian Mbappe, kendini Ballon d'Or adayı gösterdi!

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan ve turnuvada gösterdiği performansla bir kez daha yıldızlaşan, Ballon d'Or adaylarını açıkladı.Ballon d'Or adaylarını açıklayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, "" derken Fransa'nın diğer yıldızı Antoine Griezmann'a adaylar arasında yer vermedi.N'Golo Kante'nin transfer edilmesi için PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi ile görüştüklerini söyleyen Mbappe, ''Kante'nin bizim takım için çok yararlı olacağını başkana söyledim. Dünya Kupası sırasında da N'Golo ile konuştuk ama kafasını transferle yıkamak istemedim. Turnuva sonunda eve döndüğünde düşünsün diye cebine numaraları yerleştirdim.'' diye konuştu.