Kylian Mbappe, kararını Şampiyonlar Ligi'ne göre verecek

PSG'nin yıldız golcüsü Kylian Mbappe, geleceği hakkındaki kararını henüz netleştirmedi.



Fransız basınının haberine göre; 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Real Madrid ile PSG arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinden sonra hangi takıma gideceğini belirleyecek.



Paris ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Mbappe, şu anda yeni bir kulüple ön sözleşme imzalama hakkına sahip durumda.



Golcü oyuncunun Real Madrid'e bedelsiz olarak gitmek için anlaşmaya vardığı yönünde iddialar da gündeme gelmşti.



PSG formasıyla bu sezon 28 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 19 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.





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