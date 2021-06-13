Kylian Mbappe: 'Hiçbir zaman PSG'den transfer istemedim'

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, PSG'ye transfer yapılmasını istediği iddialarının doğru olmadığını söyledi.



Sahaya odaklandığını belirten yıldız oyuncu, "Ben hiçbir zaman kimseden transfer istemedim. Ben sadece bir futbolcuyum ve kendi işime bakıyorum. Kulübümden bir oyuncunun bile transferini istemedim" ifadelerini kullandı.



PSG ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Mbappe'nin, takımda kalma şartı olarak mevcut kadroya takviye istediği konuşuluyordu.



