Kylian Mbappe'den PSG'ye tepki

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, kulübünün gelecek sezonun kombine reklamlarında fotoğraflarını kullanmasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kylian Mbappe'den PSG'ye tepki
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06 Nisan 2023 18:49
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe krizi yeniden belirdi.

PSG'nin gelecek sezonun kombine bilet satışlarında videolarını ve fotoğraflarını kullanmasına tepki gösteren Mbappe, "Kulübümün yeni sezon kombine bilet satışları için fotoğraflarımı ve videolarımı kullandığını gördüm. Bu konuda benden herhangi bir izin almadılar ya da bana sormadılar. Pazarlama ekibi benden bir toplantı isteyebilir ve bu konuda anlaşabilirdik. Bu videoların kullanılması için izin vermiyorum." ifadelerini kullandı.

"KYLIAN SAINT-GERMAIN"

İmaj haklarının bu yüzden olduğun söyleyen Mbappe, "Kulüple yeni sözleşme yaparken bu yüzden imaj hakları için pazarlık yapıyoruz. PSG muhteşem bir kulüp, büyük bir aile ama Kylian Saint-Germain değil." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bu sezon PSG forması ile 34 maça çıkan Mbappe, bu maçlarda 31 gol 8 asist kaydetti.

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