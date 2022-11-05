Kylian Mbappe'den Icardi'ye tebrik

PSG'nin yıldız golcüsü Kylian Mbappe, Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Galatasaraylı Mauro Icardi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kylian Mbappe'den Icardi'ye tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2022 23:48
Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Mauro Icardi'ye eski takımı Paris Saint-Germain cephesinden özel bir kutlama geldi.

PSG'nin yıldız futbolcularından Kylian Mbappe, maçın ardından "İnanılmaz gece, inanılmaz derbi" şeklinde bir paylaşım yapan eski takım Icardi'nin paylaşımının altına alkış emojisi koydu.

Icardi ve Mbappe'nin bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ