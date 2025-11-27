26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Kylian Mbappe parladı, Real Madrid dört golle kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u 4-3 mağlup etti.

Kylian Mbappe parladı, Real Madrid dört golle kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Real Madrid, Olympiakos'a konuk oldu.

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 4-3'lük skorla kazandı.


Ev sahibi ekip Olympiakos 8. dakikada Chiquinho ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak Xabi Alonso'nun öğrencileri kısa sürede reaksiyon verdi.





Mücadelenin 22. dakikasında Kylian Mbappe skoru eşitledi, 24. dakikada milli yıldızımız Arda Güler'in muazzam asistinde Mbappe bir kez daha topu ağlarla buluşturarak Real Madrid'i öne geçirdi. 

Baskısını sürdüren İspanyol devi, 29. dakikada yine Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı.

Fransız yıldız, ilk 30 dakikada hat-trick'e uzanan performansıyla maça damga vurdu ve karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 52'yi gösterirken Olympiacos, Mehdi Taremi ile farkı 1'e indirdi. 60. dakikada Real Madrid adına ilk yarının yıldız ismi Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıkarak farkı yeniden 2'ye çıkardı. 81. dakikada ise Ayoub El Kaabi Olympiakos adına farkı 1'e indiren golü kaydetti ve mücadele Real Madrid'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. Olympiakos, Devler Ligi'nde galibiyetle tanışamadı.

Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 61. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Xabi Alonso'nun ekibi Real Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltti. Olympiakos, 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk edecek. Olympiakos, Kairat Almaty deplasmanına gidecek.

