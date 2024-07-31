Kylian Mbappe, Caen'in yeni sahibi oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kylian Mbappe, Caen'in yeni sahibi oldu
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31 Temmuz 2024 00:08
Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, sürpriz bir yatırıma imza attı.

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu.

Anlaşmayı resmi olarak imzalayan 25 yaşındaki Mbappe, Fransız ekibinin hisselerinin yüzde 80'inin sahibi oldu.

Kylian Mbappe, bu imza ile birlikte Avrupa futbolunun en genç takım sahibi oldu. Mbappe, çocukluk yıllarında Caen'in deneme idmanlarına katılmıştı.



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