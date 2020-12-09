Kylian Mbappe "Böyle bir hakemle maç oynanmaz"

Paris Saint Germain'in yıldızları Kylian Mbappe ve Neymar, ırkıçı söylemlerde bulunan 4. hakeme tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kylian Mbappe 'Böyle bir hakemle maç oynanmaz'
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09 Aralık 2020 00:36
Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine Fransız ekibinin yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar da yaşananlara isyan etti.

Kylian Mbappe, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem Sebastian Colţescu için orta hakem Ovidiu Haţegan'e "Biz bu adamla oynayamayız" şeklinde görüş bildirerek yaşananlara tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından paylaşım yapan Kylian Mbappe "Irkçılığa hayır. Webo, seninleyiz." ifadelerini kullandı.



Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin yanı sıra Neymar da "Böyle bir hakemle maç oynanamaz" diyerek orta hakeme isyanda bulundu.

Fransız ekibinde forma giyen Presnel Kimpembe de "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.



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