Kylian Mbappe 'Böyle bir hakemle maç oynanmaz'

Sebastian Colţescu

Irkçılığa hayır. Webo, seninleyiz." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine Fransız ekibinin yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar da yaşananlara isyan etti.Kylian Mbappe, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakemiçin orta hakem Ovidiu Haţegan'e "Biz bu adamla oynayamayız" şeklinde görüş bildirerek yaşananlara tepki gösterdi.Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından paylaşım yapan Kylian Mbappe "Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin yanı sıra Neymar da "Böyle bir hakemle maç oynanamaz" diyerek orta hakeme isyanda bulundu.Fransız ekibinde forma giyen Presnel Kimpembe de "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.