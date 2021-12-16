Kylian Mbappe: 'Benim motivasyonum para değil'

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yıldız hücum oyuncusu Kylian Mbappe, kariyeri ve gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.



Tecrübenin paradan daha değerli olduğunu belirten Fransız yıldız, "Tecrübe, para kazanmaktan daha önemlidir. Ancak para da bakmamız gereken bir ailemiz olduğu için önem taşır. Ben hepsinden önce yeni yerler keşfetmek, seyahat etmek, başka futbolcularla tanışmak ve farklı kültürleri görmek için can atıyorum." dedi.



Ailesinin kariyerindeki rolünü anlatan Mbappe, "Başlarda yıldız futbolcu olarak görülme duygusuyla yaşamak biraz zordu. Neyse ki o dönemlerde ailem, bonservisimi ve maaşımı bana söylemedi. Bunu yapmakta haklılardı çünkü değerinin milyonlarca dolar olduğunu öğrenen 14 yaşındaki bir çocuk nasıl geliştirilebilirdi ki?" ifadelerini kullandı.



Kendisini motive eden şeyin para olmadığını dile getiren başarılı futbolcu, "Bu sayede paraya karşı sakin bir tavrım var. Paranın önemli olduğunu biliyorum ve param olduğu için mutluyum ancak beni motive eden şey asla para değil." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO