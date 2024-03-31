Kylian Mbappe: ''Başrol olmak istiyorum''

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, PSG'nin Marsilya ile oynayacağı maç öncesinde düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kylian Mbappe: ''Başrol olmak istiyorum''
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31 Mart 2024 18:25
PSG'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mbappe, gelecek aylarda takımın başrol ismi olmak istediğini dile getirerek, "Önümüzdeki aylarda başrol olmak istiyorum. Kulüpte çok ilham verici şeyler oluyor. Marsilya maçı bizim için, taraftarlar için, soyunma odası için de çok önemli. Bu önemli bir bölümün başlangıcı, sezonumuzu belirleyen bir ay" dedi.

Marsilya'ya karşı oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini hatırlatan Mbappe, "Bu istatistiğim fena değil. Evimde, Velodrome'da veya tarafsız sahada kaybetmedim." ifadelerini kullandı. 

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