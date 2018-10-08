Kylian Mbappe 13 dakikada Real Madrid'i yakaladı!

Fransa Ligue 1'de 9. haftada oynanan Paris Saint-Germain-Lyon maçına Kylian Mbappe damgasını vurdu.
Mücadeleyi 5-0 kazanan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe 61, 66, 69 ve 74. dakikada bulduğu gollerle şov yapan Fransız yıldız, ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.
Kylian Mbappe'nin 13 dakikada attığı 4 gol, Real Madrid'in son 6 resmi maçında attığı gol sayısına karşılık geldi.
İşte Real Madrid son 6 maçı;
Real Madrid 3-0 Roma
Real madrid 1-0 Espanyol
Sevilla 3-0 Real Madrid
Real Madrid 0-0 Atletico Madrid
CSKA Moskova 1-0 Real Madrid
Alaves 1-0 Real Madrid
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Mücadeleyi 5-0 kazanan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe 61, 66, 69 ve 74. dakikada bulduğu gollerle şov yapan Fransız yıldız, ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.
Kylian Mbappe'nin 13 dakikada attığı 4 gol, Real Madrid'in son 6 resmi maçında attığı gol sayısına karşılık geldi.
İşte Real Madrid son 6 maçı;
Real Madrid 3-0 Roma
Real madrid 1-0 Espanyol
Sevilla 3-0 Real Madrid
Real Madrid 0-0 Atletico Madrid
CSKA Moskova 1-0 Real Madrid
Alaves 1-0 Real Madrid
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın