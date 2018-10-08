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Kylian Mbappe 13 dakikada Real Madrid'i yakaladı!

Paris Saint-Germain'in Lyon'u 5-0 mağlup ettiği maçta 13 dakikada 4 gol atan Kylian Mbappe ilginç bir istatistiğe imza attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kylian Mbappe 13 dakikada Real Madrid'i yakaladı!
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08 Ekim 2018 07:28
Fransa Ligue 1'de 9. haftada oynanan Paris Saint-Germain-Lyon maçına Kylian Mbappe damgasını vurdu.

Mücadeleyi 5-0 kazanan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe 61, 66, 69 ve 74. dakikada bulduğu gollerle şov yapan Fransız yıldız, ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.

Kylian Mbappe'nin 13 dakikada attığı 4 gol, Real Madrid'in son 6 resmi maçında attığı gol sayısına karşılık geldi.

İşte Real Madrid son 6 maçı;

Real Madrid 3-0 Roma
Real madrid 1-0 Espanyol
Sevilla 3-0 Real Madrid
Real Madrid 0-0 Atletico Madrid
CSKA Moskova 1-0 Real Madrid
Alaves 1-0 Real Madrid

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