Kyle Weems, TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Amerikalı basketbolcu Kyle Weems ile anlaşma sağladı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi ikinci transferini kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Kyle Weems'i alarak gerçekleştirdi.Son iki yılda ülkemizde Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 1.98 cm boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşme imzalandı.Geçen sezon ligde 31 maçta 8.8 sayı, 3.3 ribaund, 1.4 asist ve 1.2 blok ortalamalarını tutturan Weems, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise görev yaptığı 16 maçta 8.8 sayı, 4.9 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.