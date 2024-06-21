Kyle Walker: 'İyi bir performans sergilemedik'

Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalan İngiltere'de yıldız oyuncu Kyle Walker karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maçta iyi oynamadıklarını söyleyen Walker şu ifadeleri sarf etti:



"Puan aldık ve grubun zirvesindeyiz. Burada durup bunun harika bir performans olduğunu söyleyemem. Toplu olarak ne zaman gideceğimizi ya da ne zaman gitmeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Tam bir takım olarak hareket etmeliyiz ve bu pratik yapmamız gereken bir şey çünkü eleme aşamalarına geliyorsunuz ve bunun gibi ufak tefek şeyler size pahalıya mal olabilir. Daha iyi oyun kurabiliriz ve ikinci topun bizim topumuz olduğundan emin olmalıyız. Her bir oyuncu ülkesini temsil ediyor, bu yüzden kanlarını, terlerini ve gözyaşlarını verecekler. Biz de aynısını yapıyoruz."



