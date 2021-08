Miami Heat'in yeni yıldızı Kyle Lowry, eski takımı olan Toronto Raptors organizasyonuna ve taraftarlarına bir teşekkür ve veda mesajı yayınladı.



Lowry, yaklaşık on yıl boyunca formasını giydiği takımın tarihindeki en büyük oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırdıktan sonra, geçtiğimiz günlerde Raptors'dan ayrılmıştı.



Lakin Lowry, üç yıllığı 90 milyon dolarlık bir sözleşmeyle Miami Heat'e katılmaya hazırlanıyor olsa bile, Kanada'nın tek NBA takımının "sonsuza kadar yuvası olacağını" söyledi.



Lowry, uzun ve içten bir Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bunu yazmak çok zor ama hikayemde bir sonraki bölüme başlama vaktim geldi. Ancak sizinle paylaştığım bağ asla kopmayacak. Toronto (ve) Kanada şehri hakkında söylemek istediğim çok şey var. Hepsini burada yazabilmemin imkanı yok."



"YAŞADIĞIMIZ HER ŞEYE DEĞDİ..."



Lowry, başlangıçtaki şüphelerinin ve "takas isteklerinin", takımın 2019'daki ilk şampiyonluğu da dahil olmak üzere ulaştığı tüm başarılara nasıl yol hazırladığını anlattı:



"Tüm yaşadığımız iniş ve çıkışlar buna değdi. Hepsi yolculuğun bir parçasıydı. Toronto sonsuza kadar ikinci yuvam olacak ve her zaman takıma, şehre ve Kanada ülkesine bağlı olacağım. Bunu söyleyebilmek de beni çok mutlu ediyor."



Lowry, 2012-18 yılları arasında birlikte oynadığı "en iyi arkadaşı" DeMar DeRozan'la, "bu şehir olmadan kendisiyle kurabildiği ilişkiyi kuramayacağını" belirtti.



"GELECEĞİNİZ EMİN ELLERDE"



Lowry sözlerini, Raptors'ın geleceğine değinerek tamamladı ve taraftarlara, Pascal Siakam, OG Anunoby ve Fred VanVleet'ten oluşan çekirdek ile takımın doğru yolda olduğunu açıkladı:



"Toronto, Pascal, OG ve Freddie ile emin ellerdesiniz. Bu temeli hep birlikte oluşturdunuz ve gelişmeye devam edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum! Bu takım için kan, ter ve gözyaşı döktüm ve elimden geleni yaptım! Teşekkürler Toronto, teşekkürler Kanada; burası sonsuza dek yuvam olacak!"



Lowry, Raptors tarihinde asist (4,277), top çalma (873), üçlük isabeti (1.518) ve triple-double (16) istatistiklerinde lider konumda yer alıyor.